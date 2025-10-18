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Atelier éveil artistique dessin/peinture Enfants 4/6 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy

Atelier éveil artistique dessin/peinture Enfants 4/6 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Atelier / Boutique Jus de carotte

Adresse : 43 passage Clémenceau

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 18 18 18 1h Enfants 4 à 6 ans

Vichy

Atelier éveil artistique dessin/peinture Enfants 4/6 ans

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

1h Enfants 4 à 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:30:00
fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Initie-toi au dessin et à la peinture lors d’un atelier d’éveil artistique ludique et pédagogique, pensé pour développer créativité et imagination ! Atelier animé par Caroline Crochet, illustratrice professionnelle.
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Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21  contact@jus-de-carotte.fr

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English :

Learn the basics of drawing and %E0 painting in a fun and educational art workshop designed to foster creativity and imagination! The workshop is led by Caroline Crochet, a professional illustrator.

L’événement Atelier éveil artistique dessin/peinture Enfants 4/6 ans Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations

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