Les grands classiques de la musique anglaise Rue du Casino Vichy
Les grands classiques de la musique anglaise Rue du Casino Vichy dimanche 26 juillet 2026.
Vichy
Les grands classiques de la musique anglaise
Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Place aux chefs-d’oeuvre de la musique britannique avec ce programme qui met à l’honneur les figures emblématiques ayant forgé l’identité sonore de l’Angleterre.
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Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr
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English :
A program of British musical masterpieces, featuring the emblematic figures who forged England?s sonic identity.
L’événement Les grands classiques de la musique anglaise Vichy a été mis à jour le 2026-05-12 par Vichy Destinations
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