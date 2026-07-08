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AGENDA · Vichy

Marinero / Piano du Lac Place des Célestins Vichy

mercredi 22 juillet 2026 · Place des Célestins · Vichy

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place des Célestins
Adresse
Boulevard Kennedy
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
13 13 15 (Prix de conseil et soutien)

Vichy

Marinero / Piano du Lac

Place des Célestins Boulevard Kennedy Vichy Allier

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

(Prix de conseil et soutien)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :
2026-07-22

C’est un concert flottant, un spectacle pour toutes les générations, porté par de longues vagues de musique, par une poésie pleine d’embruns, par un vent rieur et léger qui vient gonfler la voile.
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Place des Célestins Boulevard Kennedy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 75 80 94  contact@polpoproductions.com

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English :

It is a floating concert, a show for all generations, carried along by long waves of music, by poetry filled with sea spray, and by a light, laughing breeze that fills the sail.

L’événement Marinero / Piano du Lac Vichy a été mis à jour le 2026-06-29 par Vichy Destinations

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