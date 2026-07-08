Marinero / Piano du Lac Place des Célestins Vichy
mercredi 22 juillet 2026 · Place des Célestins · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Marinero / Piano du Lac
Place des Célestins Boulevard Kennedy Vichy Allier
Tarif : 13 – 13 – 15 EUR
(Prix de conseil et soutien)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
C’est un concert flottant, un spectacle pour toutes les générations, porté par de longues vagues de musique, par une poésie pleine d’embruns, par un vent rieur et léger qui vient gonfler la voile.
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Place des Célestins Boulevard Kennedy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 75 80 94 contact@polpoproductions.com
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English :
It is a floating concert, a show for all generations, carried along by long waves of music, by poetry filled with sea spray, and by a light, laughing breeze that fills the sail.
L’événement Marinero / Piano du Lac Vichy a été mis à jour le 2026-06-29 par Vichy Destinations
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