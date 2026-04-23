Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes Église Saint-Louis Vichy
Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes Église Saint-Louis Vichy mercredi 8 juillet 2026.
Vichy
Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes
Église Saint-Louis Rue Georges Clémenceau Vichy Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08 21:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Ce programme réunit deux artistes d’origine argentine, la soprano Mariana Flores, véritable icône artistique et vocale de Cappella Mediterranea et la luthiste Monica Pustilnik, soliste et continuiste incontournable dans le monde de la musique ancienne
.
Église Saint-Louis Rue Georges Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 15 00 gestion.musiquesvivantes@gmail.com
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English :
This program brings together two Argentinian-born artists: soprano Mariana Flores, a true artistic and vocal icon of Cappella Mediterranea, and lutenist Monica Pustilnik, a soloist and continuo player who is a must in the world of early music
L’événement Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes Vichy a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations
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