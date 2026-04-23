Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes Église Saint-Louis Vichy

Vichy

Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes

Église Saint-Louis Rue Georges Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08 21:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Ce programme réunit deux artistes d’origine argentine, la soprano Mariana Flores, véritable icône artistique et vocale de Cappella Mediterranea et la luthiste Monica Pustilnik, soliste et continuiste incontournable dans le monde de la musique ancienne

.

Église Saint-Louis Rue Georges Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 15 00 gestion.musiquesvivantes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This program brings together two Argentinian-born artists: soprano Mariana Flores, a true artistic and vocal icon of Cappella Mediterranea, and lutenist Monica Pustilnik, a soloist and continuo player who is a must in the world of early music

L’événement Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes Vichy a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations