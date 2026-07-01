Partir en Livre : nos petits et grands héros, LES MARAIS, Vichy

Informations pratiques

Partir en Livre : nos petits et grands héros Jeudi 9 juillet, 13h30 LES MARAIS Allier

Tout public à partir de 6 ans. Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T13:30:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T13:30:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00

Il te faudra accumuler 4 supers pouvoirs (force, vitesse, intelligence, divination) pour devenir un super héros, en participant à 4 ateliers.

Woodybus, Pictionnary, parcours de vitesse et d’agilité, énigmes et quiz sont au programme,

Rejoins-nous à l’aire de jeux du Marais !

Les équipes qui ont réuni tous les super-pouvoirs se verront remettre des petits cadeaux à 16h30 grâce au CNL et à notre partenaire U Culture.

LES MARAIS BSM Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Avec pour thème « Nos petits et grands héros », la 12e édition de Partir en Livre aura lieu le 9 juillet 2026 aux Marais. Nous invitons petits et grands à explorer l’univers foisonnant des héros. Animations Ateliers

Julien Neel pour création de l’affiche Partir en Livre