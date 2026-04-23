Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes Église Saint-Louis de Vichy Vichy
Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes Église Saint-Louis de Vichy Vichy mercredi 8 juillet 2026.
Vichy
Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes
Église Saint-Louis de Vichy Rue Georges Clémenceau Vichy Allier
Tarif : – – 10 EUR
12-25 ans ; élèves des écoles de musique, demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08 21:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Hommage aux compositrices du XVIIe siècle (Mariana Flores, soprano ; Monica Pustilnik, luth et guitare baroque)
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Église Saint-Louis de Vichy Rue Georges Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 15 00 gestion.musiquesvivantes@gmail.com
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English :
Tribute to 17th-century women composers (Mariana Flores, soprano; Monica Pustilnik, lute and baroque guitar)
L’événement Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes Vichy a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations
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