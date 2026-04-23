Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes Église Saint-Louis de Vichy Vichy

Vichy

Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes

Église Saint-Louis de Vichy Rue Georges Clémenceau Vichy Allier

Tarif : – – 10 EUR

12-25 ans ; élèves des écoles de musique, demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08 21:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Hommage aux compositrices du XVIIe siècle (Mariana Flores, soprano ; Monica Pustilnik, luth et guitare baroque)

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Église Saint-Louis de Vichy Rue Georges Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 15 00 gestion.musiquesvivantes@gmail.com

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English :

Tribute to 17th-century women composers (Mariana Flores, soprano; Monica Pustilnik, lute and baroque guitar)

L’événement Festival Musiques Vivantes Muses et Sirènes Vichy a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations