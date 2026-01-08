Visite Guidée La Résistance à Vichy Vichy Destinations (Office de Tourisme) Vichy

Visite Guidée La Résistance à Vichy

Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:30:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08

Visite Guidée La Résistance à Vichy

.

Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vichy Resistance guided tour

L’événement Visite Guidée La Résistance à Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-01-08 par Vichy Destinations