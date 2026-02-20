Escape Game Le Maître chanteur Rue du Casino (entrée par les escaliers côté Parc des Sources) Vichy

Escape Game Le Maître chanteur

Rue du Casino (entrée par les escaliers côté Parc des Sources) Opéra de Vichy Vichy Allier

Début : 2026-04-04 13:30:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

2026-04-04 2026-04-09 2026-04-19 2026-05-01

L’Opéra de Vichy est la victime d’un maître chanteur qui menace la tenue de la prochaine saison lyrique. Pour la sauver, ce prétendu descendant de Giuseppe Verdi exige la mise au jour d’un élément de décor d’Aïda, l’œuvre de son aïeul.

+33 4 70 98 71 96 contact@vichydestinations.fr

The Vichy Opera is the victim of a blackmailer who threatens the next opera season. To save it, this alleged descendant of Giuseppe Verdi demands the discovery of a set piece from Aida, the work of his grandfather.

