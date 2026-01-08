Visite guidée Au bonheur des dames Vichy Destinations (Office de Tourisme) Vichy

Visite guidée Au bonheur des dames

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-13 15:00:00

fin : 2026-03-06 17:00:00

2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06

Dès la fin du XIXème siècle, à l’heure des grands changements, les boutiques s’agrandissent pour donner naissance aux grands magasins

Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

At the end of the 19th century, at a time of great changes, the shops expanded to give birth to department stores

