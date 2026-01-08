Visite guidée Au bonheur des dames Vichy Destinations (Office de Tourisme) Vichy
Visite guidée Au bonheur des dames Vichy Destinations (Office de Tourisme) Vichy vendredi 13 février 2026.
Visite guidée Au bonheur des dames
Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 15:00:00
fin : 2026-03-06 17:00:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06
Dès la fin du XIXème siècle, à l’heure des grands changements, les boutiques s’agrandissent pour donner naissance aux grands magasins
.
Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the end of the 19th century, at a time of great changes, the shops expanded to give birth to department stores
L’événement Visite guidée Au bonheur des dames Vichy a été mis à jour le 2026-01-08 par Vichy Destinations