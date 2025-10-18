Atelier dessin/peinture Adultes dès 14 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy mercredi 22 juillet 2026.

Vichy

Atelier dessin/peinture Adultes dès 14 ans

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

2h Adultes dès 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:30:00

fin : 2026-07-22 19:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12

Explorez les techniques du dessin et/ou de la peinture lors d’un atelier artistique ludique et pédagogique inspiré du métier d’illustrateur.

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Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

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English :

Explore drawing and/or painting techniques in a fun and educational art workshop inspired by the work of an illustrator.

L’événement Atelier dessin/peinture Adultes dès 14 ans Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations