Festival Eugénie Rue du Casino Vichy

Vichy

Festival Eugénie

Rue du Casino Palais des Congrès, Auditorium Eugenie, Entrée sous la marquise Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-29

Bienvenue à tous pour cette première édition du Festival Eugénie où festivaliers et artistes se retrouverons pour chanter, danser, vibrer ensemble, écouter des

histoires, rire et s’émouvoir.

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Rue du Casino Palais des Congrès, Auditorium Eugenie, Entrée sous la marquise Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@vichydestinations.fr

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English :

Welcome, everyone, to this first edition of the Eugénie Festival, where festivalgoers and artists will come together to sing, dance, and enjoy the moment, listen to

stories, laugh, and be moved.

L’événement Festival Eugénie Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations