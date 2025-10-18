Festival Eugénie Rue du Casino Vichy
Festival Eugénie Rue du Casino Vichy mercredi 29 juillet 2026.
Vichy
Festival Eugénie
Rue du Casino Palais des Congrès, Auditorium Eugenie, Entrée sous la marquise Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-29
Bienvenue à tous pour cette première édition du Festival Eugénie où festivaliers et artistes se retrouverons pour chanter, danser, vibrer ensemble, écouter des
histoires, rire et s’émouvoir.
.
Rue du Casino Palais des Congrès, Auditorium Eugenie, Entrée sous la marquise Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@vichydestinations.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Welcome, everyone, to this first edition of the Eugénie Festival, where festivalgoers and artists will come together to sing, dance, and enjoy the moment, listen to
stories, laugh, and be moved.
L’événement Festival Eugénie Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations
À voir aussi à Vichy (Allier)
- Bougez au Fer à Cheval ! Initiation pilates Kiosque du Fer à Cheval Vichy 22 juin 2026
- Chorale Crescendo Salle des associations Vichy 26 juin 2026
- Les visites insolites Médiathèque Valery-Larbaud Vichy 27 juin 2026
- Les P’tits Swings chantent du Jazz Big Band and classes de formation musicale du Conservatoire de Vichy Communauté place Aletti Vichy 27 juin 2026
- Le grand pique-nique des parcs Vichy 28 juin 2026