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Festival Eugénie Rue du Casino Vichy

Festival Eugénie Rue du Casino Vichy mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Rue du Casino

Adresse : Palais des Congrès, Auditorium Eugenie, Entrée sous la marquise

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Vichy

Festival Eugénie

Rue du Casino Palais des Congrès, Auditorium Eugenie, Entrée sous la marquise Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-29

Bienvenue à tous pour cette première édition du Festival Eugénie où festivaliers et artistes se retrouverons pour chanter, danser, vibrer ensemble, écouter des
histoires, rire et s’émouvoir.
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Rue du Casino Palais des Congrès, Auditorium Eugenie, Entrée sous la marquise Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   contact@vichydestinations.fr

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English :

Welcome, everyone, to this first edition of the Eugénie Festival, where festivalgoers and artists will come together to sing, dance, and enjoy the moment, listen to
stories, laugh, and be moved.

L’événement Festival Eugénie Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations

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