Les musiques de Bridgerton Rue du Casino Vichy
Les musiques de Bridgerton Rue du Casino Vichy dimanche 26 juillet 2026.
Vichy
Les musiques de Bridgerton
Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le Bristol Ensemble nous embarque en immersion dans l’univers musical de la série Netflix dans un voyage sonore au coeur de l’Angleterre de la Régence.
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Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr
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English :
The Bristol Ensemble immerses us in the musical universe of the Netflix series on a sonic journey to the heart of Regency England.
L’événement Les musiques de Bridgerton Vichy a été mis à jour le 2026-05-12 par Vichy Destinations
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