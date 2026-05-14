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The British Groove Night Funkty Dumpty Rue du Casino Vichy

The British Groove Night Funkty Dumpty Rue du Casino Vichy dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Rue du Casino

Adresse : Kiosque de la source de l'hôpital

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Vichy

The British Groove Night Funkty Dumpty

Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 20:00:00
fin : 2026-07-26 22:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Le Kiosque et le Fer à cheval se transforment en piste de danse.
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Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30  billetterie@vichyculture.fr

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English :

The Kiosk and Horseshoe are transformed into a dance floor.

L’événement The British Groove Night Funkty Dumpty Vichy a été mis à jour le 2026-05-12 par Vichy Destinations

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