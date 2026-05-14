The British Groove Night Funkty Dumpty Rue du Casino Vichy
The British Groove Night Funkty Dumpty Rue du Casino Vichy dimanche 26 juillet 2026.
Vichy
The British Groove Night Funkty Dumpty
Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 20:00:00
fin : 2026-07-26 22:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le Kiosque et le Fer à cheval se transforment en piste de danse.
.
Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr
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English :
The Kiosk and Horseshoe are transformed into a dance floor.
L’événement The British Groove Night Funkty Dumpty Vichy a été mis à jour le 2026-05-12 par Vichy Destinations
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