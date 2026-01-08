Visite guidée Palaces et Grands Hôtels de Vichy Vichy Destinations (Office de Tourisme) Vichy

Visite guidée Palaces et Grands Hôtels de Vichy

Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 15:00:00

fin : 2026-02-10 16:30:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03

La première nécessité à laquelle étaient confrontés les curistes était de se loger.

A l’origine, avant l’ouverture des premières maisons d’hôtes, les visiteurs de marque de la Station trouvaient le gîte et le couvert auprès des ordres religieux.

.

English :

The first necessity faced by spa visitors was accommodation.

In the early days, before the opening of the first guesthouses, the resort?s distinguished visitors were given room and board by religious orders.

