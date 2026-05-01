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Commémoration 81e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945 Place Charles de Gaulle Vichy

Commémoration 81e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945 Place Charles de Gaulle Vichy vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Place Charles de Gaulle

Adresse : Monument à la Résistance

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Vichy

Commémoration 81e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945

Place Charles de Gaulle Monument à la Résistance Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:30:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

La Ville de Vichy vous invite à commémorer le 81e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945.
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Place Charles de Gaulle Monument à la Résistance Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17  mairie@ville-vichy.fr

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English :

The town of Vichy invites you to commemorate the 81st anniversary of the victory of May 8th 1945.

L’événement Commémoration 81e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945 Vichy a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations

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