Commémoration 81e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945 Place Charles de Gaulle Vichy

Vichy

Commémoration 81e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945

Place Charles de Gaulle Monument à la Résistance Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La Ville de Vichy vous invite à commémorer le 81e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945.

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Place Charles de Gaulle Monument à la Résistance Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr

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English :

The town of Vichy invites you to commemorate the 81st anniversary of the victory of May 8th 1945.

L’événement Commémoration 81e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945 Vichy a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations