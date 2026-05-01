Commémoration 81e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945 Place Charles de Gaulle Vichy
Commémoration 81e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945 Place Charles de Gaulle Vichy vendredi 8 mai 2026.
Vichy
Commémoration 81e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945
Place Charles de Gaulle Monument à la Résistance Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La Ville de Vichy vous invite à commémorer le 81e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945.
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Place Charles de Gaulle Monument à la Résistance Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr
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English :
The town of Vichy invites you to commemorate the 81st anniversary of the victory of May 8th 1945.
L’événement Commémoration 81e anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945 Vichy a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations
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