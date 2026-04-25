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Atelier Cabaret Partie 2 Studio de Danse Vichy

Atelier Cabaret Partie 2 Studio de Danse Vichy samedi 9 mai 2026.

Lieu : Studio de Danse

Adresse : Boulevard de la mutualité

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 7.7 7.7 Etudiant

Vichy

Atelier Cabaret Partie 2

Studio de Danse Boulevard de la mutualité Vichy Allier

Tarif : 7.7 – 7.7 – EUR

Etudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09 16:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Atelier Cabaret Partie 2
Niveau Ados Adultes .
  .

Studio de Danse Boulevard de la mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66  espacedanse.acorps@gmail.com

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English :

Cabaret Workshop Part 2
Level Teens Adults .

L’événement Atelier Cabaret Partie 2 Vichy a été mis à jour le 2026-04-10 par Vichy Destinations

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