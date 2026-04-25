Atelier Cabaret Partie 2 Studio de Danse Vichy

Vichy

Atelier Cabaret Partie 2

Studio de Danse Boulevard de la mutualité Vichy Allier

Tarif : 7.7 – 7.7 – EUR

Etudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 16:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Atelier Cabaret Partie 2

Niveau Ados Adultes .

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Studio de Danse Boulevard de la mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66 espacedanse.acorps@gmail.com

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English :

Cabaret Workshop Part 2

Level Teens Adults .

L’événement Atelier Cabaret Partie 2 Vichy a été mis à jour le 2026-04-10 par Vichy Destinations