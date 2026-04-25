Atelier Cabaret Partie 2 Studio de Danse Vichy
Atelier Cabaret Partie 2 Studio de Danse Vichy samedi 9 mai 2026.
Vichy
Atelier Cabaret Partie 2
Studio de Danse Boulevard de la mutualité Vichy Allier
Tarif : 7.7 – 7.7 – EUR
Etudiant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09 16:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Atelier Cabaret Partie 2
Niveau Ados Adultes .
.
Studio de Danse Boulevard de la mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66 espacedanse.acorps@gmail.com
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English :
Cabaret Workshop Part 2
Level Teens Adults .
L’événement Atelier Cabaret Partie 2 Vichy a été mis à jour le 2026-04-10 par Vichy Destinations
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