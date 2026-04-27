Atelier variation pointes Niveau confirmé Studio de Danse Vichy
Atelier variation pointes Niveau confirmé Studio de Danse Vichy samedi 9 mai 2026.
Vichy
Atelier variation pointes Niveau confirmé
Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy Allier
Tarif : 10.7 – 10.7 – 10.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 13:00:00
fin : 2026-05-09 14:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Atelier Pointes Variation du répertoire Princesse Florine de la belle au bois dormant Acte 3. Niveau Confirmé.
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Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66 espacedanse.acorps@gmail.com
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English :
Workshop Pointes Variation on the Princess Florine repertoire from Sleeping Beauty Act 3. Advanced level.
L’événement Atelier variation pointes Niveau confirmé Vichy a été mis à jour le 2026-04-27 par Vichy Destinations
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