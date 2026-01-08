Visite guidée Quartier du Vieux Vichy Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy
Visite guidée Quartier du Vieux Vichy
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif réduit
+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-03-07 16:30:00
2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07
Cette visite vous fera voyager à travers différentes périodes historiques dont témoignent des architectures éclectiques Moyen-âge ; art Déco ; néo-classique ou néo-gothique.
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
English :
This visit will take you on a journey through different historical periods, with eclectic architecture from the Middle Ages, Art Deco, Neo-Classical and Neo-Gothic.
