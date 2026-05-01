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Visite Guidée de l’exposition Du papier au verre les vitraux de Francis Chigot révélés par les archives Centre Culturel de Vichy Vichy

Visite Guidée de l’exposition Du papier au verre les vitraux de Francis Chigot révélés par les archives Centre Culturel de Vichy Vichy vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Centre Culturel de Vichy

Adresse : 15 rue du Maréchal Foch

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 11 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5 Tarif réduit

Vichy

Visite Guidée de l’exposition Du papier au verre les vitraux de Francis Chigot révélés par les archives

Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 15:00:00
fin : 2026-09-11 16:30:00

Date(s) :
2026-05-08

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Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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L’événement Visite Guidée de l’exposition Du papier au verre les vitraux de Francis Chigot révélés par les archives Vichy a été mis à jour le 2026-05-02 par Vichy Destinations

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