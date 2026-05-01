Visite Guidée de l’exposition Du papier au verre les vitraux de Francis Chigot révélés par les archives Centre Culturel de Vichy Vichy
Visite Guidée de l’exposition Du papier au verre les vitraux de Francis Chigot révélés par les archives Centre Culturel de Vichy Vichy vendredi 8 mai 2026.
Vichy
Visite Guidée de l’exposition Du papier au verre les vitraux de Francis Chigot révélés par les archives
Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 15:00:00
fin : 2026-09-11 16:30:00
Date(s) :
2026-05-08
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Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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L’événement Visite Guidée de l’exposition Du papier au verre les vitraux de Francis Chigot révélés par les archives Vichy a été mis à jour le 2026-05-02 par Vichy Destinations
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