Visite Guidée de l’exposition Du papier au verre les vitraux de Francis Chigot révélés par les archives Centre Culturel de Vichy Vichy

Vichy

Visite Guidée de l’exposition Du papier au verre les vitraux de Francis Chigot révélés par les archives

Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 15:00:00

fin : 2026-09-11 16:30:00

Date(s) :

2026-05-08

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Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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L’événement Visite Guidée de l’exposition Du papier au verre les vitraux de Francis Chigot révélés par les archives Vichy a été mis à jour le 2026-05-02 par Vichy Destinations