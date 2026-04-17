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Visite guidée La Mairie et son quartier Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

Visite guidée La Mairie et son quartier Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Vichy Destinations (Office de tourisme)

Adresse : 19 rue du Parc

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5 Tarif réduit +8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Vichy

Visite guidée La Mairie et son quartier

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit
+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :
2026-04-24 2026-05-15

Plongez au cœur d’un quartier dont l’évolution urbanistique va vous étonner.
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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

Dive into the heart of a neighborhood whose urban evolution will amaze you.

L’événement Visite guidée La Mairie et son quartier Vichy a été mis à jour le 2026-04-14 par Vichy Destinations

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