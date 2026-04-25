Conférence Cubisme déconstruction du récit national et parisien, circulations et miroirs internationaux. Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Conférence Cubisme déconstruction du récit national et parisien, circulations et miroirs internationaux. Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy lundi 11 mai 2026.
Vichy
Conférence Cubisme déconstruction du récit national et parisien, circulations et miroirs internationaux.
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Non adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 17:30:00
fin : 2026-05-11 19:00:00
Date(s) :
2026-05-11
Conférence proposée par Alain Delorme
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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
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English :
Lecture by Alain Delorme
L’événement Conférence Cubisme déconstruction du récit national et parisien, circulations et miroirs internationaux. Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations
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