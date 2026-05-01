On danse à Vichy Rue du Casino Vichy
On danse à Vichy Rue du Casino Vichy mardi 12 mai 2026.
Vichy
On danse à Vichy
Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 15:00:00
fin : 2026-09-29 19:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Danseurs confirmés ou simples curieux, rendez-vous les mardis sur la belle piste de danse circulaire du kiosque de la source de l’Hôpital, récemment rénové.
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Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Whether you’re an experienced dancer or just curious, come and join us on Tuesdays on the beautiful circular dance floor of the recently renovated kiosk at the Source de l’Hôpital.
L’événement On danse à Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-04-29 par Vichy Destinations
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