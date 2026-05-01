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On danse à Vichy Rue du Casino Vichy

On danse à Vichy Rue du Casino Vichy mardi 12 mai 2026.

Lieu : Rue du Casino

Adresse : Kiosque de la source de l'hôpital

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 29 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Vichy

On danse à Vichy

Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 15:00:00
fin : 2026-09-29 19:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Danseurs confirmés ou simples curieux, rendez-vous les mardis sur la belle piste de danse circulaire du kiosque de la source de l’Hôpital, récemment rénové.
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Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

Whether you’re an experienced dancer or just curious, come and join us on Tuesdays on the beautiful circular dance floor of the recently renovated kiosk at the Source de l’Hôpital.

L’événement On danse à Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-04-29 par Vichy Destinations

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