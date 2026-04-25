Excursion Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais Office de tourisme de Vichy Vichy
Excursion Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais Office de tourisme de Vichy Vichy vendredi 15 mai 2026.
Vichy
Excursion Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais
Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 13:30:00
fin : 2026-05-15 18:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Partez en minibus sur La Route des Églises Peintes du Bourbonnais pour une demi-journée entre fresques médiévales et viaducs !
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Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58 contact@melevasion.com
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English :
Set off by minibus on the Route des Églises Peintes du Bourbonnais for a half-day tour of medieval frescoes and viaducts!
L’événement Excursion Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations
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