Excursion Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais Office de tourisme de Vichy Vichy

Vichy

Excursion Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais

Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 13:30:00

fin : 2026-05-15 18:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Partez en minibus sur La Route des Églises Peintes du Bourbonnais pour une demi-journée entre fresques médiévales et viaducs !

.

Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58 contact@melevasion.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set off by minibus on the Route des Églises Peintes du Bourbonnais for a half-day tour of medieval frescoes and viaducts!

L’événement Excursion Circuit des Églises Peintes du Bourbonnais Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations