Concert Quintana Dead Bar Ô Dix Verres Vichy

Vichy

Concert Quintana Dead

Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier

Tarif : 3 – 3 – 18 EUR

boissons planches pizzas maison

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 20:30:00

fin : 2026-05-14 01:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Concert de QUINTINA DEAD Brut, radical et direct. Quintana Dead Blues eXperience (Rock’n’roll Grunge Heavy Blues) c’est Piero Quintana avec sa guitare à fond, pour un son puissant pour un live sauvage.

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Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com

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English :

QUINTINA DEAD concert: raw, radical and direct. Quintana Dead Blues eXperience (Rock’n’roll Grunge Heavy Blues) is Piero Quintana with his guitar at full throttle, for a powerful sound and a wild live show.

L’événement Concert Quintana Dead Vichy a été mis à jour le 2026-05-01 par Vichy Destinations