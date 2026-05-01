Concert Quintana Dead Bar Ô Dix Verres Vichy
Concert Quintana Dead Bar Ô Dix Verres Vichy jeudi 14 mai 2026.
Vichy
Concert Quintana Dead
Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier
Tarif : 3 – 3 – 18 EUR
boissons planches pizzas maison
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 20:30:00
fin : 2026-05-14 01:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Concert de QUINTINA DEAD Brut, radical et direct. Quintana Dead Blues eXperience (Rock’n’roll Grunge Heavy Blues) c’est Piero Quintana avec sa guitare à fond, pour un son puissant pour un live sauvage.
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Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com
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English :
QUINTINA DEAD concert: raw, radical and direct. Quintana Dead Blues eXperience (Rock’n’roll Grunge Heavy Blues) is Piero Quintana with his guitar at full throttle, for a powerful sound and a wild live show.
L’événement Concert Quintana Dead Vichy a été mis à jour le 2026-05-01 par Vichy Destinations
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