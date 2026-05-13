The Beatles Factory place Aletti Vichy
The Beatles Factory place Aletti Vichy vendredi 14 août 2026.
Vichy
The Beatles Factory
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 20:50:00
Date(s) :
2026-08-14
Redécouvrez la magie des Fab Four à la croisée du rock et de la musique classique. Une soirée hors du temps pour chanter, danser et raviver les souvenirs de ces mélodies qui marquent l’histoire de la musique.
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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr
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English :
Rediscover the magic of the Fab Four at the crossroads of rock and classical music. A timeless evening of singing, dancing and rekindling memories of the melodies that have made music history.
L’événement The Beatles Factory Vichy a été mis à jour le 2026-05-13 par Vichy Destinations
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