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The Beatles Factory place Aletti Vichy

The Beatles Factory place Aletti Vichy vendredi 14 août 2026.

Lieu : place Aletti

Adresse : Opéra de Vichy

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Vichy

The Beatles Factory

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 20:50:00

Date(s) :
2026-08-14

Redécouvrez la magie des Fab Four à la croisée du rock et de la musique classique. Une soirée hors du temps pour chanter, danser et raviver les souvenirs de ces mélodies qui marquent l’histoire de la musique.
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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30  billetterie@vichyculture.fr

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English :

Rediscover the magic of the Fab Four at the crossroads of rock and classical music. A timeless evening of singing, dancing and rekindling memories of the melodies that have made music history.

L’événement The Beatles Factory Vichy a été mis à jour le 2026-05-13 par Vichy Destinations

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