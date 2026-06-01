Contes, jeux et lectures Container Nantes
Contes, jeux et lectures Container Nantes vendredi 3 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec la maison de quartier La Mano dans le cadre de la Fête du lancement du containerRenseignements à la médiathèque Luce Courville
Container Nantes 44323
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