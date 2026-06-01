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Contes, jeux et lectures Container Nantes

Contes, jeux et lectures Container Nantes

Contes, jeux et lectures Container Nantes vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Container

Adresse : Chêne des Anglais

Ville : 44323 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec la maison de quartier La Mano dans le cadre de la Fête du lancement du containerRenseignements à la médiathèque Luce Courville

Container Nantes 44323


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