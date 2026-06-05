Festival du Film Roumain Nantes Centre et Quartiers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 –

Gratuit : oui Evénements au Cinématographe payants Événements gratuits sauf les séances au Cinématographe. Tout public

Le Festival du Film Roumain revient à Nantes pour sa 5e édition avec une programmation riche en avant-premières, rencontres avec des réalisateurs et réalisatrices, projections de courts métrages, documentaires, ateliers et événements culturels autour de la Roumanie. Cette année, le festival met à l’honneur : « La Roumanie dans l’objectif de la jeunesse » Du 11 au 14 juin 2026, découvrez le cinéma roumain contemporain à travers des œuvres sensibles, engagées, drôles et profondément humaines. Lieux du festival :• Le Cinématographe, 12 bis rue des Carmélites• Belle de Jour, 4 place du 51e Régiment d’Artillerie• Studio Lab – Halle 6 Ouest, 42 rue de la Tour d’Auvergne• Maison de l’Europe / Europa Nantes, 90 bd de la Prairie au Duc• Croque Bedaine, 21 rue Jean-Jaurès

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

https://www.facebook.com/events/967068086055337



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