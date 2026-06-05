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Festival du Film Roumain Nantes Centre et Quartiers Nantes

Festival du Film Roumain Nantes Centre et Quartiers Nantes

Festival du Film Roumain Nantes Centre et Quartiers Nantes vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Nantes Centre et Quartiers

Adresse : .

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : Evénements au Cinématographe payants Événements gratuits sauf les séances au Cinématographe.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 –
Gratuit : oui Evénements au Cinématographe payants Événements gratuits sauf les séances au Cinématographe. Tout public 

Le Festival du Film Roumain revient à Nantes pour sa 5e édition avec une programmation riche en avant-premières, rencontres avec des réalisateurs et réalisatrices, projections de courts métrages, documentaires, ateliers et événements culturels autour de la Roumanie. Cette année, le festival met à l’honneur : « La Roumanie dans l’objectif de la jeunesse » Du 11 au 14 juin 2026, découvrez le cinéma roumain contemporain à travers des œuvres sensibles, engagées, drôles et profondément humaines. Lieux du festival :• Le Cinématographe, 12 bis rue des Carmélites• Belle de Jour, 4 place du 51e Régiment d’Artillerie• Studio Lab – Halle 6 Ouest, 42 rue de la Tour d’Auvergne• Maison de l’Europe / Europa Nantes, 90 bd de la Prairie au Duc• Croque Bedaine, 21 rue Jean-Jaurès

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000
https://www.facebook.com/events/967068086055337


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