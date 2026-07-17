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Contes, jeux et lectures Container Nantes

samedi 26 septembre 2026 · Container · Nantes

Contes, jeux et lectures Container Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Container
Adresse
Chêne des Anglais
Ville
44323 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Contes, jeux et lectures pour tous à l’occasion des 10 ans du projet global de Nantes NordRenseignements à la médiathèque Luce Courville

Container Nantes 44323


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