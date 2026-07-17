Contes, jeux et lectures Container Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Contes, jeux et lectures pour tous à l’occasion des 10 ans du projet global de Nantes NordRenseignements à la médiathèque Luce Courville

Container Nantes 44323



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