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Contes, jeux et lectures Container Nantes
samedi 26 septembre 2026 · Container · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Contes, jeux et lectures pour tous à l’occasion des 10 ans du projet global de Nantes NordRenseignements à la médiathèque Luce Courville
Container Nantes 44323
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