Plobannalec-Lesconil

Contes Les contes de l’amour

16 Plonivel Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

L’Atelier Contes de Youen vous invite à un spectacle, avec musique, sur le thème de l’amour sous toutes ses formes des contes de la passion, la tendresse, l’humour, la fantaisie sur le site de la chapelle de Saint-Brieuc de Plonivel, accueilli par son association PAMK.

Entrée libre.

Tout public .

16 Plonivel Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 24 43 46 35

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English :

L’événement Contes Les contes de l’amour Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden