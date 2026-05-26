Contes Les contes de l’amour Plobannalec-Lesconil
Contes Les contes de l’amour Plobannalec-Lesconil mardi 11 août 2026.
Plobannalec-Lesconil
Contes Les contes de l’amour
16 Plonivel Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
L’Atelier Contes de Youen vous invite à un spectacle, avec musique, sur le thème de l’amour sous toutes ses formes des contes de la passion, la tendresse, l’humour, la fantaisie sur le site de la chapelle de Saint-Brieuc de Plonivel, accueilli par son association PAMK.
Entrée libre.
Tout public .
16 Plonivel Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 24 43 46 35
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English :
L’événement Contes Les contes de l’amour Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden
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