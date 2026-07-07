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AGENDA · Plobannalec-Lesconil

Expo peinture Janine Perchoc Le Cossec Plobannalec-Lesconil

lundi 10 août 2026 · Plobannalec-Lesconil

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Rue Jean Jaurès
Ville
29740 Plobannalec-Lesconil
Département
Finistère
Tarif

Plobannalec-Lesconil

Expo peinture Janine Perchoc Le Cossec

Rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-10

Janine Perchoc Le Cossec expose ses peintures au Temple des Arts de Lesconil.   .

Rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 20 22 

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English :

L’événement Expo peinture Janine Perchoc Le Cossec Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Destination Pays Bigouden

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