Informations pratiques

Plobannalec-Lesconil

Expo peinture Janine Perchoc Le Cossec

Rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-10

Janine Perchoc Le Cossec expose ses peintures au Temple des Arts de Lesconil. .

Rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 20 22

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English :

L’événement Expo peinture Janine Perchoc Le Cossec Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Destination Pays Bigouden