Fête de Bag Leskon 1926-2026 Hommage le centenaires des sardinières en lutte Quai Est Plobannalec-Lesconil

Fête de Bag Leskon 1926-2026 Hommage le centenaires des sardinières en lutte

Quai Est Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère

Début : 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02 21:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Rassemblement de vieux gréements chaloupes sardinières, misainiers…

Nombreuses animations sur terre et en mer

Village matelotage, picot, jeux pour enfants, espaces librairies, historiens…

– Mini conférence la vie à Lesconil autrefois

– Au chantier Le Coeur Exposition temporaire dont le thème est Des femmes de caractère

– Hommage dans les rues de Lesconil déambulation en costume des acteurs de la troupe du LAC

– Chorale de 50 personnes sur scène Collectif Bigoudènes en lutte . Rassemblement de plusieurs chorales bigoudènes. Chansons en français et en breton

– Fest-Noz avec le groupe AR GWECHALL

Entrée libre

Buvette et restauration sur place

Organisé par l’association Bag Leskon Chantier Le Coeur .

Quai Est Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 7 80 66 27 71

