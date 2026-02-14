Fête de Bag Leskon 1926-2026 Hommage le centenaires des sardinières en lutte Quai Est Plobannalec-Lesconil
Fête de Bag Leskon 1926-2026 Hommage le centenaires des sardinières en lutte Quai Est Plobannalec-Lesconil dimanche 2 août 2026.
Quai Est Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02 21:00:00
2026-08-02
Rassemblement de vieux gréements chaloupes sardinières, misainiers…
Nombreuses animations sur terre et en mer
Village matelotage, picot, jeux pour enfants, espaces librairies, historiens…
– Mini conférence la vie à Lesconil autrefois
– Au chantier Le Coeur Exposition temporaire dont le thème est Des femmes de caractère
– Hommage dans les rues de Lesconil déambulation en costume des acteurs de la troupe du LAC
– Chorale de 50 personnes sur scène Collectif Bigoudènes en lutte . Rassemblement de plusieurs chorales bigoudènes. Chansons en français et en breton
– Fest-Noz avec le groupe AR GWECHALL
Entrée libre
Buvette et restauration sur place
Organisé par l’association Bag Leskon Chantier Le Coeur .
Quai Est Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 7 80 66 27 71
