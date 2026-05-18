Concert Canto General Plobannalec-Lesconil
Concert Canto General Plobannalec-Lesconil samedi 20 juin 2026.
Plobannalec-Lesconil
Concert Canto General
Rue de la Mairie Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le chœur du Canto et la Maîtrise d’enfants du Conservatoire de Fouesnant dirigés par Pierre-Emmanuel Clair seront accompagnés de percussions, flûte et piano. Ils mettront toute leur énergie pour vous raconter l’histoire de l’Amérique du Sud et de ses habitants au fil des poèmes du Canto General de Pablo Neruda, mis en musique par Mikis Theodorakis.
Vous traverserez l’époque géologique et précolombienne. Vous découvrirez le surgissement de la terre, des fleuves, des rivières, de la végétation et des animaux, la beauté des paysages de l’Amérique du sud, de sa faune et de sa flore.
Puis, viendront les conquistadores avides de puissance, persécutant et détruisant tout sur leur passage. Vous entendrez les cris de révolte des indiens et leur résistance face à la colonisation, leur combat pour la liberté. Vous vous laisserez gagner par les rythmes particuliers et les mélodies magnifiant des textes profonds qui dégagent une émotion intense.
Ce chant est un hymne au respect de toute forme de vie.
Billetterie
Réservation par téléphone ou à la librairie l’Aire de Broca à Pont-l’Abbé et au bar le Bana à Plobannalec .
Rue de la Mairie Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 7 45 24 63 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Canto General Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Plobannalec-Lesconil (Finistère)
- Rencontre culturelle BD Bulles Place de la Mairie Plobannalec-Lesconil 29 mai 2026
- Journée portes Ouverte Braderie du Secours populaire Maison des associations Plobannalec-Lesconil 30 mai 2026
- Expo Atelier vitrail de l’Amicale Laïque Salle de l’Amicale Laïque Plobannalec-Lesconil 20 juin 2026
- Expo Atelier peinture sur bois de l’Amicale Laïque Salle de l’Amicale Laïque Plobannalec-Lesconil 25 juin 2026
- Braderie du Secours populaire Maison des associations Plobannalec-Lesconil 27 juin 2026