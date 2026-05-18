Plobannalec-Lesconil

Concert Canto General

Rue de la Mairie Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le chœur du Canto et la Maîtrise d’enfants du Conservatoire de Fouesnant dirigés par Pierre-Emmanuel Clair seront accompagnés de percussions, flûte et piano. Ils mettront toute leur énergie pour vous raconter l’histoire de l’Amérique du Sud et de ses habitants au fil des poèmes du Canto General de Pablo Neruda, mis en musique par Mikis Theodorakis.

Vous traverserez l’époque géologique et précolombienne. Vous découvrirez le surgissement de la terre, des fleuves, des rivières, de la végétation et des animaux, la beauté des paysages de l’Amérique du sud, de sa faune et de sa flore.

Puis, viendront les conquistadores avides de puissance, persécutant et détruisant tout sur leur passage. Vous entendrez les cris de révolte des indiens et leur résistance face à la colonisation, leur combat pour la liberté. Vous vous laisserez gagner par les rythmes particuliers et les mélodies magnifiant des textes profonds qui dégagent une émotion intense.

Ce chant est un hymne au respect de toute forme de vie.

Billetterie

Réservation par téléphone ou à la librairie l’Aire de Broca à Pont-l’Abbé et au bar le Bana à Plobannalec .

Rue de la Mairie Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 7 45 24 63 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Canto General Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Destination Pays Bigouden