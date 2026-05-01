Rencontre culturelle BD Bulles Place de la Mairie Plobannalec-Lesconil
Rencontre culturelle BD Bulles Place de la Mairie Plobannalec-Lesconil vendredi 29 mai 2026.
Plobannalec-Lesconil
Rencontre culturelle BD Bulles
Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Apéro échange autour des nouveautés en bande-dessinée. Animé par Paul Aimé, Livres et bulles
Organisé par la Mairie de Polbannalec-Lesconil. .
Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 25 55
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English : Rencontre culturelle BD Bulles
L’événement Rencontre culturelle BD Bulles Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Destination Pays Bigouden
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