Rencontre culturelle BD Bulles Place de la Mairie Plobannalec-Lesconil

Plobannalec-Lesconil

Rencontre culturelle BD Bulles

Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Apéro échange autour des nouveautés en bande-dessinée. Animé par Paul Aimé, Livres et bulles

Organisé par la Mairie de Polbannalec-Lesconil. .

Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 25 55

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English : Rencontre culturelle BD Bulles

L’événement Rencontre culturelle BD Bulles Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Destination Pays Bigouden