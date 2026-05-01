Journée portes Ouverte Braderie du Secours populaire Maison des associations Plobannalec-Lesconil
Journée portes Ouverte Braderie du Secours populaire Maison des associations Plobannalec-Lesconil samedi 30 mai 2026.
Plobannalec-Lesconil
Journée portes Ouverte Braderie du Secours populaire
Maison des associations 8 rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez chiner et faire de bonnes affaires à la braderie du Secours populaire !
Vêtements, livres, vaisselle…
Organisé par le Secours Populaire .
Maison des associations 8 rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 7 86 43 68 87
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English : Journée portes Ouverte Braderie du Secours populaire
L’événement Journée portes Ouverte Braderie du Secours populaire Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden
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