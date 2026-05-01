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Journée portes Ouverte Braderie du Secours populaire Maison des associations Plobannalec-Lesconil

Journée portes Ouverte Braderie du Secours populaire Maison des associations Plobannalec-Lesconil samedi 30 mai 2026.

Lieu : Maison des associations

Adresse : 8 rue Jean Jaurès

Ville : 29740 Plobannalec-Lesconil

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Plobannalec-Lesconil

Journée portes Ouverte Braderie du Secours populaire

Maison des associations 8 rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

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Organisé par le Secours Populaire   .

Maison des associations 8 rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 7 86 43 68 87 

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English : Journée portes Ouverte Braderie du Secours populaire

L’événement Journée portes Ouverte Braderie du Secours populaire Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden

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