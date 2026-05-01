Bal swing Salle de l’Amicale Laïque Plobannalec-Lesconil

Plobannalec-Lesconil

Bal swing

Salle de l’Amicale Laïque 2 rue du Port Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

À partir de 18h initiation au Lindy Hop et Solo Jazz.

À partir de 19h30 bal guingette

Buvette, bocaux locaux.

Événement organisé par Lesco Swing Club, section danse de l’amicale laïque. .

Salle de l’Amicale Laïque 2 rue du Port Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 83 15 44 20

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English : Bal swing

L’événement Bal swing Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Destination Pays Bigouden