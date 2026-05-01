Bal swing Salle de l’Amicale Laïque Plobannalec-Lesconil
Bal swing Salle de l’Amicale Laïque Plobannalec-Lesconil samedi 16 mai 2026.
Plobannalec-Lesconil
Bal swing
Salle de l’Amicale Laïque 2 rue du Port Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
À partir de 18h initiation au Lindy Hop et Solo Jazz.
À partir de 19h30 bal guingette
Buvette, bocaux locaux.
Événement organisé par Lesco Swing Club, section danse de l’amicale laïque. .
Salle de l’Amicale Laïque 2 rue du Port Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 83 15 44 20
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English : Bal swing
L’événement Bal swing Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Destination Pays Bigouden
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