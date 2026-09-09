Contes l’éveil des p’tites oreilles Sélestat
samedi 19 septembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Contes l’éveil des p’tites oreilles
2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Des histoires parsemées de quelques notes de musiques et de chansonnettes, pour les enfants de 0 à 3 ans
Des histoires, des jeux de doigts, des comptines et des chansons pour les tout-petits et leurs parents.
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 0 .
2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
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English :
Stories interspersed with a few notes of music and ditties, for children from 0 to 3 years
L’événement Contes l’éveil des p’tites oreilles Sélestat a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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