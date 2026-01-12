Contes musicaux Médiathèque Louverné

Contes musicaux

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

2026-06-20

Lectures d’albums et ambiance musicale, en partenariat avec le pôle Louverné du Conservatoire à rayonnement départemental de Laval Agglomération. À partir de 4 ans.

Sur inscription (nombre de places limité) au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr

Lectures d'albums et ambiance musicale, en partenariat avec le pôle Louverné du Conservatoire à rayonnement départemental de Laval Agglomération. À partir de 4 ans.

Sur inscription (nombre de places limité) au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr .

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne

English :

Book readings and musical ambience, in partnership with the Louverné section of the Laval Agglomération Conservatoire à rayonnement départemental. Ages 4 and up.

Registration (limited number of places) on 02 43 26 38 08 or mediatheque@louverne.fr

