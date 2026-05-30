Contes nature Grand Lieu du Conte Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit. Inscription Obligatoire. Gratuit. Sur inscription : https://framaforms.org/17-juin-rdv-pedagogique-contes-nature-1777903457 Adulte, Senior

Au Grand Lieu du Conte à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu et à l’occasion d’un rendez-vous pédagogique, nous vous proposons de vivre une balade contée au choix le mercredi 17 juin de 15h à 17h au 2 rue des Frères Rousseau à Saint-Aignan de Grand-LieuSur inscription ICI : [https://framaforms.org/17-juin-rdv-pedagogique-contes-nature-1777903457](https://framaforms.org/17-juin-rdv-pedagogique-contes-nature-1777903457) Venez vivre une balade contée au choix : BOTANIK – une balade contée au rythme des plantes rencontrées par Indira Mars On s’arrête, on observe, et les histoires naissent de ce qui est là : un arbre, une herbe, une ronce… Les contes viennent ainsi dialoguer avec les plantes rencontrées et leurs usages. Le parcours est ponctué de chants, de petites devinettes et d’un temps de création afin de garder une trace de la balade. Une proposition simple, transposable auprès de jeunes enfants, pour explorer autrement la nature et le récit. Balade contée Nature par Quentin Foureau Une balade contée Nature par Quentin Foureau pour ancrer par nos pas et nos yeux la découverte de l’environnement boisé du Grand Lieu du Conte. Au fil du parcours contes fantastiques traditionnels du monde, issus de collectes et d’études ethnologiques mettant en lumière les forces élémentaires de la nature. Pour finir nous pourrons partager les ressources des uns et des autres en terme livresque…et celles d’Écopôle !En partenariat avec l’association Les Grandlieu’Zarts Contact :Céline Mérandceline.merand@ecopole.org02 40 48 57 01

Grand Lieu du Conte Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 48 57 01 https://framaforms.org/17-juin-rdv-pedagogique-contes-nature-1777903457



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