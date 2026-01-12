Contes & Patouilles Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Contes & Patouilles

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-04 10:30:00

fin : 2026-02-04 11:30:00

2026-02-04

Venez découvrir des lectures d’albums autour du pôle nord, spécialement conçues pour les enfants dès 3 ans.

Après la lecture, place à la créativité avec un petit bricolage amusant !

Gratuit. Réservations recommandées, places limitées.Enfants

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr

English :

Come and discover readings from albums about the North Pole, specially designed for children aged 3 and over.

After the reading, get creative with a fun little craft!

Free admission. Reservations recommended, places limited.

