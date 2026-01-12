Contes & Patouilles Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc
Contes & Patouilles Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc mercredi 4 février 2026.
Contes & Patouilles
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-04 10:30:00
fin : 2026-02-04 11:30:00
Date(s) :
2026-02-04
Venez découvrir des lectures d’albums autour du pôle nord, spécialement conçues pour les enfants dès 3 ans.
Après la lecture, place à la créativité avec un petit bricolage amusant !
Gratuit. Réservations recommandées, places limitées.Enfants
0 .
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover readings from albums about the North Pole, specially designed for children aged 3 and over.
After the reading, get creative with a fun little craft!
Free admission. Reservations recommended, places limited.
L’événement Contes & Patouilles Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-01-12 par OT SUD MEUSE