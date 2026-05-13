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Contes queers Asquins

Contes queers Asquins dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 26 route nationale

Ville : 89450 Asquins

Département : Yonne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Asquins

Contes queers

26 route nationale Asquins Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Venez découvrir des contes queers contés par Willow Conteureuse.   .

26 route nationale Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   festivalmorvandiel@riseup.net

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English : Contes queers

L’événement Contes queers Asquins a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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