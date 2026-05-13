Contes queers Asquins
Contes queers Asquins dimanche 14 juin 2026.
Asquins
Contes queers
26 route nationale Asquins Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez découvrir des contes queers contés par Willow Conteureuse. .
26 route nationale Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté festivalmorvandiel@riseup.net
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English : Contes queers
L’événement Contes queers Asquins a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay