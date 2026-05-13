Asquins

Contes queers

26 route nationale Asquins Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez découvrir des contes queers contés par Willow Conteureuse. .

26 route nationale Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté festivalmorvandiel@riseup.net

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English : Contes queers

L’événement Contes queers Asquins a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay