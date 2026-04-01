Contes scandinaves Musée Quesnel-Morinière Coutances

Informations pratiques

Coutances

Contes scandinaves

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 15:00:00

fin : 2026-12-19 16:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Une plongée fantastique dans l’univers passionnant des mythes fondateurs des neuf mondes vikings ! .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr

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English : Contes scandinaves

L’événement Contes scandinaves Coutances a été mis à jour le 2026-04-01 par Coutances Tourisme