AGENDA · Coutances
Contes scandinaves Musée Quesnel-Morinière Coutances
samedi 19 décembre 2026 · Musée Quesnel-Morinière · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Contes scandinaves
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 15:00:00
fin : 2026-12-19 16:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Une plongée fantastique dans l’univers passionnant des mythes fondateurs des neuf mondes vikings ! .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr
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English : Contes scandinaves
L’événement Contes scandinaves Coutances a été mis à jour le 2026-04-01 par Coutances Tourisme
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