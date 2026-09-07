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Contes sur le fil – Séances scolaires, Saint-Ouen, Saint-Ouen

mardi 10 novembre 2026 · Saint-Ouen

Contes sur le fil – Séances scolaires, Saint-Ouen, Saint-Ouen

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Lieu
Saint-Ouen
Adresse
Saint-Ouen 80
Ville
80610 Saint-Ouen
Département
Somme

Contes sur le fil – Séances scolaires Mardi 10 novembre, 10h00 Saint-Ouen Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T10:00:00+01:00 – 2026-11-10T12:30:00+01:00
Fin : 2026-11-10T10:00:00+01:00 – 2026-11-10T12:30:00+01:00

Saint-Ouen Saint-Ouen 80 Saint-Ouen 80610 Somme Hauts-de-France
Séances scolaires organisées par la CC Nièvre et Somme

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