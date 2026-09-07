AGENDA · Saint-Ouen
Contes sur le fil – Séances scolaires, Saint-Ouen, Saint-Ouen
mardi 10 novembre 2026 · Saint-Ouen
Informations pratiques
Contes sur le fil – Séances scolaires Mardi 10 novembre, 10h00 Saint-Ouen Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T10:00:00+01:00 – 2026-11-10T12:30:00+01:00
Fin : 2026-11-10T10:00:00+01:00 – 2026-11-10T12:30:00+01:00
Saint-Ouen Saint-Ouen 80 Saint-Ouen 80610 Somme Hauts-de-France
Séances scolaires organisées par la CC Nièvre et Somme
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