Contes tsiganes, Hôtel Ardouin, Mazères

Informations pratiques

Contes tsiganes 19 et 20 septembre Hôtel Ardouin Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Deux contes tsiganes à venir écouter en famille, dans le cadre agréable des jardins.

Un moment de partage et d’évasion, entre récits, imaginaire et découverte, à savourer en plein air.

Hôtel Ardouin Rue Castellane, 09270 Mazères Mazères 09270 Ariège Occitanie 0561694204 Hôtel Pastelier du XVIe siècle, restauré et agrémenté de son jardin.

Deux contes Tsiganes à venir ecouter en famille , en profitant des jardins

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