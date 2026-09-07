Contes tsiganes, Hôtel Ardouin, Mazères
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Ardouin · Mazères
Informations pratiques
Contes tsiganes 19 et 20 septembre Hôtel Ardouin Ariège
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
Deux contes tsiganes à venir écouter en famille, dans le cadre agréable des jardins.
Un moment de partage et d’évasion, entre récits, imaginaire et découverte, à savourer en plein air.
Hôtel Ardouin Rue Castellane, 09270 Mazères Mazères 09270 Ariège Occitanie 0561694204 Hôtel Pastelier du XVIe siècle, restauré et agrémenté de son jardin.
Deux contes Tsiganes à venir ecouter en famille , en profitant des jardins
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