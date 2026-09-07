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Contes tsiganes, Hôtel Ardouin, Mazères

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Ardouin · Mazères

Contes tsiganes, Hôtel Ardouin, Mazères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel Ardouin
Adresse
Rue Castellane, 09270 Mazères
Ville
09270 Mazères
Département
Ariège
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Contes tsiganes 19 et 20 septembre Hôtel Ardouin Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Deux contes tsiganes à venir écouter en famille, dans le cadre agréable des jardins.

Un moment de partage et d’évasion, entre récits, imaginaire et découverte, à savourer en plein air.

Hôtel Ardouin Rue Castellane, 09270 Mazères Mazères 09270 Ariège Occitanie 0561694204 Hôtel Pastelier du XVIe siècle, restauré et agrémenté de son jardin.
Deux contes Tsiganes à venir ecouter en famille , en profitant des jardins

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