Contes « Une pierre après l’autre », Chapelle Saint-Ange, La Gaude

Informations pratiques

Contes « Une pierre après l’autre » Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Ange Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Certains lieux ont une âme. Celle des femmes et des hommes qui les ont bâtis, habités, quittés…

Chacune d’elle est gardienne de nos histoires, de nos contes et de nos légendes.

Une mémoire sensible où se mêlent fantasmes et réalité…

RDV : Chapelle Saint-Ange

Chapelle Saint-Ange 381 Rue du Trigan, 06610 La Gaude La Gaude 06610 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 28 63 65 81 »}, {« type »: « email », « value »: « coupole@lagaude.fr »}]

Certains lieux ont une âme. Celle des femmes et des hommes qui les ont bâtis, habités, quittés…

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