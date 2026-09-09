Contes « Une pierre après l’autre », Chapelle Saint-Ange, La Gaude
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Ange · La Gaude
Informations pratiques
Contes « Une pierre après l’autre » Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Ange Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Certains lieux ont une âme. Celle des femmes et des hommes qui les ont bâtis, habités, quittés…
Chacune d’elle est gardienne de nos histoires, de nos contes et de nos légendes.
Une mémoire sensible où se mêlent fantasmes et réalité…
RDV : Chapelle Saint-Ange
Chapelle Saint-Ange 381 Rue du Trigan, 06610 La Gaude La Gaude 06610 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 28 63 65 81 »}, {« type »: « email », « value »: « coupole@lagaude.fr »}]
Certains lieux ont une âme. Celle des femmes et des hommes qui les ont bâtis, habités, quittés…
© Commune de La Gaude
À voir aussi à La Gaude (Alpes-Maritimes)
- Une pierre après l’autre . Isabelle Pozzi, Chapelle Saint Ange, La Gaude 19 septembre 2026