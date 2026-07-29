Contre-nature Rachid Ouramdane Compagnie de Chaillot Théâtre Quintaou Anglet

Informations pratiques

Anglet

Contre-nature Rachid Ouramdane Compagnie de Chaillot

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 21:00:00

fin : 2026-09-12 21:55:00

Date(s) :

2026-09-12

Rachid Ouramdane, directeur de Chaillot Théâtre national de la Danse, réunit dix danseurs-acrobates dans une fresque céleste où la poésie naît de la rencontre entre la danse et l’acrobatie, la douceur et la virtuosité. Fidèle à sa recherche autour du geste aérien, le chorégraphe explore ici l’enfance, les marques du temps, la disparition et la présence persistante des absents. Entre chute et suspension, équilibre et instabilité, chaque mouvement des artistes nous suspend et nous emporte.

Une œuvre profondément émouvante, où la danse donne corps à l’invisible et célèbre la force des liens qui nous traversent.

Présenté en collaboration avec le Temps d’Aimer la danse. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

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English : Contre-nature Rachid Ouramdane Compagnie de Chaillot

L’événement Contre-nature Rachid Ouramdane Compagnie de Chaillot Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet