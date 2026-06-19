Informations pratiques

Échenans-sous-Mont-Vaudois

Contre Temps

L’Odyssée du Cirque Échenans-sous-Mont-Vaudois Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-20

fin : 2027-02-21

Date(s) :

2027-02-20

Quand la marionnette s’accorde à la clarinette

Une croyance populaire raconte qu’il faut arrêter les horloges dans la maison d’un mort pour libérer son âme…

Pépin l’horloger a dédié sa vie à remonter et réparer des horloges le jour de sa mort, personne n’a le courage de les arrêter. L’esprit de Pépin reste prisonnier de son atelier, au milieu des cadrans qui tournent et du tic-tac incessant…

Jusqu’au jour où Louise, sa petite-fille, ose entrer dans la boutique abandonnée… .

L’Odyssée du Cirque Échenans-sous-Mont-Vaudois 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Contre Temps

L’événement Contre Temps Échenans-sous-Mont-Vaudois a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)