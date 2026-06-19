Contre Temps Échenans-sous-Mont-Vaudois
samedi 20 février 2027 · Échenans-sous-Mont-Vaudois
Informations pratiques
Échenans-sous-Mont-Vaudois
Contre Temps
L’Odyssée du Cirque Échenans-sous-Mont-Vaudois Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-20
fin : 2027-02-21
Date(s) :
2027-02-20
Quand la marionnette s’accorde à la clarinette
Une croyance populaire raconte qu’il faut arrêter les horloges dans la maison d’un mort pour libérer son âme…
Pépin l’horloger a dédié sa vie à remonter et réparer des horloges le jour de sa mort, personne n’a le courage de les arrêter. L’esprit de Pépin reste prisonnier de son atelier, au milieu des cadrans qui tournent et du tic-tac incessant…
Jusqu’au jour où Louise, sa petite-fille, ose entrer dans la boutique abandonnée… .
L’Odyssée du Cirque Échenans-sous-Mont-Vaudois 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Contre Temps
L’événement Contre Temps Échenans-sous-Mont-Vaudois a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)