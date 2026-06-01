Brinon-sur-Sauldre

Contrevent & Marées #3

Brasserie du Contrevent Brinon-sur-Sauldre Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 03:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La Brasserie du Contrevent hisse une nouvelle fois les voiles pour la 3ᵉ édition de Contrevent & Marée.

Une journée et une nuit placées sous le signe du partage, des bonnes vibrations et du Dub Culture, dans le cadre chaleureux de la brasserie.

Venez savourer des bières artisanales brassées sur place, profiter d’une ambiance conviviale et embarquer pour un voyage musical entre Reggae, Roots, Dub et Stepper

À partir de 14h, les premières vagues sonores débarquent avec une jam session ouverte à toutes et tous.

Des instruments seront mis à disposition pour improviser, créer et partager un moment unique ensemble.

Puis, à 21h, Power Vibes prend le large avec à son bord l’équipage IMBUKA pour une traversée sonore puissante et immersive jusqu’à 3h du matin !

Préparez-vous à naviguer entre basses profondes, skanks enivrants et bonnes énergies jusqu’au bout de la nuit… 5 .

Brasserie du Contrevent Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 43 11 49 58 brasserieducontrevent@gmail.com

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English :

La Brasserie du Contrevent sets sail once again for the 3rd edition of Contrevent & Marée.

A day and night of sharing, good vibes and Dub Culture, in the warm atmosphere of the brasserie.

L’événement Contrevent & Marées #3 Brinon-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE