Contrevoz au fil du temps Salle des Fêtes Contrevoz
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Contrevoz
Informations pratiques
Contrevoz
Contrevoz au fil du temps
Salle des Fêtes Route des Alpes Contrevoz Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, venez découvrir le patrimoine de Contrevoz. La bibliothèque municipale de Contrevoz vous propose une exposition photographique, une balade contée ainsi qu’un diaporama.
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Salle des Fêtes Route des Alpes Contrevoz 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes bm.contrevoz@laposte.net
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English :
To celebrate the 200th anniversary of photography, come discover Contrevoz’s cultural heritage. The Contrevoz Municipal Library is hosting a photography exhibition, a guided storytelling walk, and a slideshow.
L’événement Contrevoz au fil du temps Contrevoz a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier