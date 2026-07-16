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AGENDA · Contrevoz

Contrevoz au fil du temps Salle des Fêtes Contrevoz

samedi 19 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Contrevoz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Route des Alpes
Ville
01300 Contrevoz
Département
Ain
Tarif

Contrevoz

Contrevoz au fil du temps

Salle des Fêtes Route des Alpes Contrevoz Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, venez découvrir le patrimoine de Contrevoz. La bibliothèque municipale de Contrevoz vous propose une exposition photographique, une balade contée ainsi qu’un diaporama.
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Salle des Fêtes Route des Alpes Contrevoz 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   bm.contrevoz@laposte.net

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English :

To celebrate the 200th anniversary of photography, come discover Contrevoz’s cultural heritage. The Contrevoz Municipal Library is hosting a photography exhibition, a guided storytelling walk, and a slideshow.

L’événement Contrevoz au fil du temps Contrevoz a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier