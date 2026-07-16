Contrevoz au fil du temps Salle des Fêtes Contrevoz

Informations pratiques

Contrevoz

Contrevoz au fil du temps

Salle des Fêtes Route des Alpes Contrevoz Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, venez découvrir le patrimoine de Contrevoz. La bibliothèque municipale de Contrevoz vous propose une exposition photographique, une balade contée ainsi qu’un diaporama.

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Salle des Fêtes Route des Alpes Contrevoz 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes bm.contrevoz@laposte.net

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English :

To celebrate the 200th anniversary of photography, come discover Contrevoz’s cultural heritage. The Contrevoz Municipal Library is hosting a photography exhibition, a guided storytelling walk, and a slideshow.

L’événement Contrevoz au fil du temps Contrevoz a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier