Convention 37 Dream Tattoo Event

Sorigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Save the date

27/28 et 29 Mars 2026

Domaine de thaîs Parc d’activités Isoparc lieu-dit Thaîs 37250 Sorigny

Trois jours de tattoo, de shows et de bonne humeur

Sur place restauration , buvette , parking gratuit .

Billetterie en ligne ou sur place

Vendredi 12h-21h

Samedi 11- 00h

Dimanche 11h-19h

Pass vendredi 4e

Pass samedi 8e(sans le show case de Sinik)

Pass Samedi avec show case de SINIK 12e

Pass Dimanche 8e

Gratuit -de 16ans .

Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 01 29 77 37dreamtattooevent@free.fr

English :

? Save the date ?

? March 27/28 and 29, 2026

? Domaine de thaîs Parc d’activités Isoparc lieu-dit Thaîs 37250 Sorigny

Three days of tattoos, shows and fun ?

on-site catering, refreshment bar, free parking.

L’événement Convention 37 Dream Tattoo Event Sorigny a été mis à jour le 2026-02-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme