Convention 37 Dream Tattoo Event Sorigny

27/28 et 29 Mars 2026
Domaine de thaîs Parc d’activités Isoparc lieu-dit Thaîs 37250 Sorigny
Trois jours de tattoo, de shows et de bonne humeur
Sur place restauration , buvette , parking gratuit .
Billetterie en ligne ou sur place
Vendredi 12h-21h
Samedi 11- 00h
Dimanche 11h-19h
Pass vendredi 4e
Pass samedi 8e(sans le show case de Sinik)
Pass Samedi avec show case de SINIK 12e
Pass Dimanche 8e
Gratuit -de 16ans .
Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 01 29 77 37dreamtattooevent@free.fr
English :
? Save the date ?
? March 27/28 and 29, 2026
? Domaine de thaîs Parc d’activités Isoparc lieu-dit Thaîs 37250 Sorigny
Three days of tattoos, shows and fun ?
on-site catering, refreshment bar, free parking.
