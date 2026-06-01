Convergence Européeen pour la Régénération Menetou-Couture
Convergence Européeen pour la Régénération Menetou-Couture vendredi 19 juin 2026.
Menetou-Couture
Convergence Européeen pour la Régénération
Menetou-Couture Cher
Tarif : 15 – 15 – 250 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Rejoignez la Convergence à l’Abbaye de Fontmorigny et partagez un temps d’échanges, de créativité et d’inspiration. Ateliers, rencontres et moments conviviaux vous invitent à imaginer et construire ensemble le monde de demain.
15 .
Menetou-Couture 18320 Cher Centre-Val de Loire
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English :
Join the Convergence at Fontmorigny Abbey and share a time of discussion, creativity, and inspiration. Workshops, gatherings, and social events invite you to imagine and build the world of tomorrow together.
L’événement Convergence Européeen pour la Régénération Menetou-Couture a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Loire en Berry