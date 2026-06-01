Menetou-Couture

Convergence Européeen pour la Régénération

Menetou-Couture Cher

Tarif : 15 – 15 – 250 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Rejoignez la Convergence à l’Abbaye de Fontmorigny et partagez un temps d’échanges, de créativité et d’inspiration. Ateliers, rencontres et moments conviviaux vous invitent à imaginer et construire ensemble le monde de demain.

15 .

Menetou-Couture 18320 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Join the Convergence at Fontmorigny Abbey and share a time of discussion, creativity, and inspiration. Workshops, gatherings, and social events invite you to imagine and build the world of tomorrow together.

L’événement Convergence Européeen pour la Régénération Menetou-Couture a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Loire en Berry